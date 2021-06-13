Збірна Англії переграла Хорватію на Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірна Англії мінімально переграла Хорватію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

Єдиний гол в матчі забила збірна Англії. На 57-й хвилині відзначився вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг. Швидка атака пройшла у англійців. Філліпс з правого краю змістився до центру і зробив передачу в штрафну - Стерлінг випередив захисника і забив вирішальний гол. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Англії.

Нагадаємо, в групі D, крім англійців і хорватів, виступають національні команди Чехії та Шотландії, які проведуть очну зустріч завтра, 14 червня. Таким чином, Англія, набравши три очки, виривається в лідери свого квартету.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група D

1 тур, 13 червня

Англія - Хорватія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Стерлінг