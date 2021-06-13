Барселона виграла гандбольну Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Барселона розгромила Ольборг у вирішальному матчі Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.

Данці вийшли вперед на початку зустрічі, однак довго утримувати перевагу Ольборг не зміг і іспанський клуб почав відіграватися.

У другій половині зустрічі каталонці збільшили перевагу і довели рахунок до розгромного - 36:23.

Для каталонської команди це десята перемога на гандбольної Ліги чемпіонів в історії, що є рекордним показником турніру.

Ліга чемпіонів

фінал

13 червня

Барселона (Іспанія) - Ольборг (Данія) - 36:23 (16:11)

У поєдинку за третє місце зустрілися дві французькі команди - Нант і ПСЖ. Парижани обіграли суперника з рахунком 31:28.

Нант (Франція) - ПСЖ (Франція) - 28:31 (13:17)