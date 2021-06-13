Барселона виграла гандбольну Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпiон.
Барселона розгромила Ольборг у вирішальному матчі Фіналу чотирьох гандбольної Ліги чемпіонів.
Данці вийшли вперед на початку зустрічі, однак довго утримувати перевагу Ольборг не зміг і іспанський клуб почав відіграватися.
У другій половині зустрічі каталонці збільшили перевагу і довели рахунок до розгромного - 36:23.
Для каталонської команди це десята перемога на гандбольної Ліги чемпіонів в історії, що є рекордним показником турніру.
Ліга чемпіонів
фінал
13 червня
Барселона (Іспанія) - Ольборг (Данія) - 36:23 (16:11)
У поєдинку за третє місце зустрілися дві французькі команди - Нант і ПСЖ. Парижани обіграли суперника з рахунком 31:28.
Нант (Франція) - ПСЖ (Франція) - 28:31 (13:17)