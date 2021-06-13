Зубкова замінив Марлос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, у першому турі групи С Євро-2020 зустрічаються збірні Нідерландів та України.

На 9-ій хвилині матчу півзахисник збірної України Олександр Зубков отримав пошкодження і не зміг продовжити гру.

Футболіст відчув дискомфорт в м'язі. Медичний персонал намагався надати допомогу футболістові, але Зубков був змушений покинути поле. Його на 13-ій хвилині замінив Марлос.

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