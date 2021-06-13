Поразка збірної Росії у стартовому матчі Євро-2020 об'єднала двох президентів українських клубів.

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Про це розповів власник львівських Карпат Олег Смалійчук.

"Ви*бали москалів, що може бути краще? Сподіваюсь, що Росія зіграє так, щоб ми з ними зустрілись. А якщо не вийдуть з групи, то почекають другого шансу. Ми вийдемо точно.

Я не знаю, що там про нас говорять в Росії. Я всяких мишей не дивлюсь. Сьогодні я з президентом Руха дивився футбол. Нас об'єднує ненависть до москалів. Це найважливіше. Бо коли у нас є спільний ворог, ми завжди будемо разом і завжди будемо проти цього ворога – це нормально", – сказав Смалійчук.