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МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера

Сьогодні 14:24 1140 0
Сага з новою формою збірної України продовжується
МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера
#Росія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

МЗС Росії зробило досить незвичне і безглузде припущення щодо нової форми збірної України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Офіційний орган держави-агресора порівняв працівників із посольства США у Києві, котрі одягнулися у футболки збірної України, із гравцями збірної Англії, які у 1938-му році використовували нацистське привітання перед одним із матчів у Берліні.

Російські дипломати зазначили, що їхні колеги одягнули футболки з гітлерівською символікою української версії.

“14 травня 1938 р. Збірна Англії з футболу піднімає руки у вітанні нацистів на Олімпійському стадіоні в Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса.

10 червня 2021 року. Посольство США одягає українську форму із вишитою українською версією "Хайл, Гітлер", - йдеться в публікації.

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