МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера

Джерело - Чемпіон.
МЗС Росії зробило досить незвичне і безглузде припущення щодо нової форми збірної України.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Офіційний орган держави-агресора порівняв працівників із посольства США у Києві, котрі одягнулися у футболки збірної України, із гравцями збірної Англії, які у 1938-му році використовували нацистське привітання перед одним із матчів у Берліні.
Російські дипломати зазначили, що їхні колеги одягнули футболки з гітлерівською символікою української версії.
“14 травня 1938 р. Збірна Англії з футболу піднімає руки у вітанні нацистів на Олімпійському стадіоні в Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса.
10 червня 2021 року. Посольство США одягає українську форму із вишитою українською версією "Хайл, Гітлер", - йдеться в публікації.