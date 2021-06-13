МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера

Сага з новою формою збірної України продовжується

Джерело - Чемпіон.

МЗС Росії зробило досить незвичне і безглузде припущення щодо нової форми збірної України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Офіційний орган держави-агресора порівняв працівників із посольства США у Києві, котрі одягнулися у футболки збірної України, із гравцями збірної Англії, які у 1938-му році використовували нацистське привітання перед одним із матчів у Берліні.

Російські дипломати зазначили, що їхні колеги одягнули футболки з гітлерівською символікою української версії.