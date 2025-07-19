Всі це знають: Ф'юрі назвав головні недоліки Дюбуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) назвав головні недоліки володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа.

Слова "Циганського короля" наводить Boxing Scene.

Зокрема, Ф'юрі висловився про можливий поєдинок зі співвітчизником у разі його перемоги над Олександром Усиком.

"Бій з Дюбуа в разі його перемоги над Усиком? Це було б неймовірно. Я думаю, що Френк Воррен проробив фантастичну роботу з Даніелем. Він перетворив його з боксера-аматора в чемпіона світу у важкій вазі, і в наші дні його називають Цареубийцею. Він відмінно впорався, і я дуже радий за нього. Але думаю, всі це знають, що в нього недостатньо швидкі рефлекси. У нього маленька швидкість. Недостатньо швидкі ноги для когось на кшталт мене. Я б вирубав його і розірвав", – запевнив Ф'юрі.

Зазначимо, що сам Ф'юрі не вірить у перемогу Дюбуа над Усиком.

Водночас сам Даніель назвав головну різницю між собою та чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром, вчергове натякнувши на вік українця.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.