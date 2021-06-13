 Керівник меддепартамента УАФ: Сумніваюся, що Еріксен продовжить кар'єру | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Керівник меддепартамента УАФ: Сумніваюся, що Еріксен продовжить кар'єру

Сьогодні 13:24 569 0
Попов - про страшний випадок в матчі Євро-2020
Керівник меддепартамента УАФ: Сумніваюся, що Еріксен продовжить кар'єру
#Попов, #Еріксен, #Данія

Джерело - Чемпіон.

Глава медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов сумнівається, що гравець збірної Данії Крістіан Еріксен продовжить кар'єру. 

 Про це заявив сам Попов.

"Думаю, що тут або гостра коронарна недостатність, або гостра серцева недостатність. Але є третій варіант, який пов'язаний з тромбоемболією. У спортсменів можуть бути варикозно розширені вени.

Діагностична частина тривала одну хвилину 29 секунд. Лікарі намагалися діагностувати причину, але надання будь-якої фармакологічної допомоги, прямого масажу або штучного дихання вони не проводили. Цей момент не зовсім нормальний. А реанімація почалася з дефібриляції. В такому випадку проводилося кілька розрядів, це було видно за скороченням ніг і тулуба. До фармакології справа не дійшла.

Я сумніваюся, що після такого випадку він зможе продовжити кар'єру футболіста", - сказав Попов.

Нагадаємо, збірна України підтримала Крістіана Еріксена.

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