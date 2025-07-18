Різниця в 7 кілограмів: Дюбуа переважив Усика напередодні бою

Відбулася традиційна церемонія зважування напередодні поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО)

Британський боксер прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона.

Олександр Усик – 103.1 кг.

кг. Даніель Дюбуа – 110,5 кг.

Таким чином, українець виявився трохи важчим ніж він був у попередньому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Тоді вага Усика становила 102,5 кг.

Своєю чергою, Дюбуа трохи скинув ваги, у порівнянні зі своїм останнім боєм з Ентоні Джошуа. Ваги перед боєм з Джошуа зафіксували 110,5 кг кг проти 112,7 кг у вересневому двобої.

Зауважимо, що у першому поєдинку Дюбуа був важчим на 5 кг: 105,8 кг – 100,2 кг. Однак Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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