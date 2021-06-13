 Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

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Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
#Євро-2020, #Україна, #Нідерланди

Джерело - Чемпiон.

Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другій половині гри команди видали справжню гольову феєрію. Велнайдум на 52-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а на 59-й Вергхорст подвоїв перевагу збірної Нідерландів. Здавалося б, що на цьому і все, адже господарі мали значну перевагу протягом всього матчу. Але на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко створив справжній шедевр, забивши у своєму фірмовому стилі. А уже за 4 хвилини Роман Яремчук зрівняв рахунок. Українці дещо вирівняли гру, та Дамфріс на 85-й хвилині все ж приніс перемогу Нідерладам.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

1 тур, 13 червня

Нідерланди - Україна 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Велнайдум, 2:0 - 59 Вергхорст, 2:1 - 75 Ярмоленко, 2:2 - 79 - Яремчук, 3:2 - 85 Дамфріс.

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