Він зношений та сповільнений: Дюбуа – про головну різницю між собою та Усиком
Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа назвав головну різницю між собою та чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО), вчергове натякнувши на вік українця.
Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
"Ви його бачили? Усик став старшим. Він точно вже зношений і, можливо, сповільнений, але я не буду на це розраховувати. Ви побачите кращого Дюбуа, більш підготовленого і голоднішого. У цьому і головна різниця між нами", – сказав Дюбуа.
Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.
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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.
Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.
Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик – Дюбуа, віддають перевагу Олександру – коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!
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