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Він зношений та сповільнений: Дюбуа – про головну різницю між собою та Усиком

Олексій Мурзак — 19 липня 2025, 00:31
Він зношений та сповільнений: Дюбуа – про головну різницю між собою та Усиком
Даніель Дюбуа
Getty Images

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа назвав головну різницю між собою та чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО), вчергове натякнувши на вік українця.

Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Ви його бачили? Усик став старшим. Він точно вже зношений і, можливо, сповільнений, але я не буду на це розраховувати. Ви побачите кращого Дюбуа, більш підготовленого і голоднішого. У цьому і головна різниця між нами", – сказав Дюбуа.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чи зможе "Динаміт" побороти непереможного "українського Кота"? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик – Дюбуа, віддають перевагу Олександру – коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

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