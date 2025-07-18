Лунін погодив особистий контракт з Вільярреалом – ЗМІ

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін погодив умови особистого контракту з Вільярреалом.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

"Субмарина" продовжує шукати підсилення складу напередодні свого повернення у Лігу чемпіонів, а український воротар воліє мати більше ігрової практики.

Спершу Вільярреал мав проблеми із високим рівнем зарплати українського голкіпера, але сторони змогли домовитись та знайти компроміс.

Наразі команда Марселіно веде переговори з Реалом щодо можливості здійснення трансферу. Відомо, що раніше "вершкові" хотіли отримати за ексгравця Зорі 20 мільйонів євро, тому наразі розглядається варіант з орендою та можливим правом викупу.

Раніше повідомлялося, що агент українського воротаря Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".