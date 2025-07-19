Україна в списку: за останні 3 місця в плейоф Ліги націй посперечаються одразу 7 збірних

Чоловіча збірна України з волейболу за підсумками 11-ти турів Ліги націй опустилася з 6 на 7-ме місце в загальній турнірній таблиці.

Це сталося після несподіваної поразки від Сербії.

Після 11 зустрічей в активі "синьо-жовтих" шість перемог, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.

Наразі вакантними для виходу в плейоф залишилося 3 місця, за які, включно з Україною, побореться ще 6 команд, а саме: Японія, Куба, Словенія, США, Іран та Болгарія.

5. Японія – 7 перемог (4 поразки), 20 очок

6. Куба – 6 перемог (5 поразок), 19 очок

7. Україна – 6 перемог (5 поразок), 18 очок

8. Словенія – 6 перемог (4 поразки), 17 очок

9. США – 6 перемог (4 поразки), 16 очок

10. Іран – 5 перемог (5 поразок), 17 очок

11. Болгарія – 5 перемог (5 поразок), 15 очок

Завтра, 19 липня, між собою зіграють Туреччина – Бразилія, Німеччина – США, Болгарія – Польща, Словенія – Італія.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.