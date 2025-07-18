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Чернівецький суд засудив до позбавлення волі відомого російського шахіста

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 08:52
Чернівецький суд засудив до позбавлення волі відомого російського шахіста
Сергій Карякін
Фото російських ЗМІ

Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок колишньому українцю та відомому шахісту Сергію Карякіну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки, росіянина засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

З 2014 року Карякін підтримував збройну агресію Росії, фінансував російських військових та закликав допомагати в окупації України.

"Використовуючи власну медійність, він створив телеграм-канал, через який збирав кошти на потреби армії РФ. За зібрані гроші Карякін закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження. Загальна сума наданого ним матеріального забезпечення російським формуванням становить понад 100 млн рублів, що еквівалентно понад 42 млн гривень", – йдеться у повідомленні відомства.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів зловмисника заочно засуджено за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України) та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна. 

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Раніше повідомлялось, що Сергій Карякін відкрив шахову школу в окупованому Луганську.

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