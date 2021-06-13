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Австрія впевнено здолала Північну Македонію на Євро-2020

Сьогодні 20:53 779 0
Австрія впевнено здолала Північну Македонію на Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірна Австрії переграла Північну Македонію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

На 18-й хвилині Штефан Лайнер відкрив рахунок в матчі після закидання з глибини на дальню штангу. Штефан ногою переправив м'яч у ворота з меж воротарського. Через 10 хвилин форвард македонців Горан Пандєв зрівняв рахунок в матчі після помилки воротаря і захисника. 

На 78-й хвилині Міхаель Грегорич вивів австрійців вперед. А Марко Арнаутович поставив крапку в матчі на 89-й хвилині.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

1 тур, 13 червня

Австрія - Північна Македонія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0- 18 Лайнер, 1:1 - 28 Пандев, 2:1 - 78 Грегорич, 3:1 - 89 Арнаутович.

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