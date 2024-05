У пробі американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) не знайшли один з двох заборонених препаратів, які він начебто приймав напередодні бою з Девіном Хейні (31-0-1, 15 KO).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Згідно зі звітом Всесвітнього антидопінгового агентства (VADA), який отримав інсайдер, у пробі Гарсії не виявили PED 19-норандростерон. Також в американця підозрювався препарат остарін, зразки тестів якого будуть перевірені 22 травня.

BREAKING: Urine sample @RyanGarcia provided April 19 that was positive for Ostarine but also showed banned PED 19-Norandrosterone needed more testing to confirm. That's done. Per lab report sent to VADA, which I've obtained, it "did not confirm.” THERE IS NO 3rd test failure. pic.twitter.com/IEky8uXwsS