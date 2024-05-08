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VADA не знайшла один із заборонених препаратів у пробі Гарсії — журналіст

Сьогодні 11:34 95 0
VADA не знайшла один із заборонених препаратів у пробі Гарсії — журналіст
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

У пробі американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) не знайшли один з двох заборонених препаратів, які він начебто приймав напередодні бою з Девіном Хейні (31-0-1, 15 KO).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Згідно зі звітом Всесвітнього антидопінгового агентства (VADA), який отримав інсайдер, у пробі Гарсії не виявили PED 19-норандростерон. Також в американця підозрювався препарат остарін, зразки тестів якого будуть перевірені 22 травня.

Нагадаємо, у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами Гарсія здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Раяну, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги.

Сам "Король Раян" вже рішуче відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що Бог про все подбає.

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