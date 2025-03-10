Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Список за 10 березня опублікував журнал The Ring.
Зазначимо, що Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші.
Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) залишив топ-10. У ніч на 2 березня він провів бій проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО), який завершився внічию.
Рейтинг P4P від The Ring
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Дмитро Бівол
- Артур Бетербієв
- Джессі Родрігес
- Сауль Альварес
- Джунто Накатані
- Девін Хейні
- Давід Бенавідес
Рейтинг pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.