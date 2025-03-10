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Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10

Олексій Мурзак — 10 березня 2025, 19:54
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Олександр Усик
Getty Images

Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Список за 10 березня опублікував журнал The Ring.

Зазначимо, що Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші.

Володар титулу WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) залишив топ-10. У ніч на 2 березня він провів бій проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО), який завершився внічию.

Рейтинг P4P від The Ring

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Іноуе
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитро Бівол
  5. Артур Бетербієв
  6. Джессі Родрігес
  7. Сауль Альварес
  8. Джунто Накатані
  9. Девін Хейні
  10. Давід Бенавідес

Рейтинг pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

The Ring Сауль Канело Альварес Олександр Усик Девін Хейні Джервонта Девіс Теренс Кроуфорд Артур Бетербієв Давід Бенавідес Наоя Іноуе P4P Дмитро Бівол Джессі Родрігес Джунто Накатані

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