B8 перемогли Wildcard та без проблем пройшли до наступної стадії BLAST.tv Austin Major 2025
Українська кіберспортивна команда B8 (20) обіграла американську Wildcard (35) у третьому матчі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.
Поєдинок проходив у форматі Во3 (до двох перемог) і завершився з рахунком 2:1 на користь українського колективу.
Українці були близькі до того, щоб забрати вибір суперника Train, однак поступилися в овертаймах з рахунком 16:14.
Надалі B8 не залишили шансів супернику на своєму піку Dust2 та вирішальній мапі Inferno – 13:6 та 13:2.
Це третя гра на Мейджорі в історії молодої української організації. У першому поєдинку B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі європейський склад клубу з Данії OG.
Ця перемога дозволила "бейт" без поразок вийти до другої стадії змагань, яка розпочнеться вже 7 червня. Окрім B8 туди також пробилися HEROIC
BLAST.tv Austin Major 2025
Остін, США
Призовий фонд – $1,250,000
Стадія 1, сітка 2:0, 4 червня
B8 (Україна) – Wildcard (Данія) 14:16 Train, 13:6 Dust2, 13:2 Inferno
На шляху до Major B8 поступились Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas, а також обіграли ENCE з українцем у складі та Astralis.
Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.
Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.