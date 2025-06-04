B8 перемогли Wildcard та без проблем пройшли до наступної стадії BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна команда B8 (20) обіграла американську Wildcard (35) у третьому матчі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок проходив у форматі Во3 (до двох перемог) і завершився з рахунком 2:1 на користь українського колективу.

Українці були близькі до того, щоб забрати вибір суперника Train, однак поступилися в овертаймах з рахунком 16:14.

Надалі B8 не залишили шансів супернику на своєму піку Dust2 та вирішальній мапі Inferno – 13:6 та 13:2.

Це третя гра на Мейджорі в історії молодої української організації. У першому поєдинку B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі європейський склад клубу з Данії OG.

Ця перемога дозволила "бейт" без поразок вийти до другої стадії змагань, яка розпочнеться вже 7 червня. Окрім B8 туди також пробилися HEROIC

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Стадія 1, сітка 2:0, 4 червня

B8 (Україна) – Wildcard (Данія) 14:16 Train, 13:6 Dust2, 13:2 Inferno

Victory secured.

We’re in the Stage 2 at Austin Major 2025#BLASTtvMAJOR pic.twitter.com/b4uMli0J4m — B8 Esports (@B8esportsGG) June 4, 2025

На шляху до Major B8 поступились Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas, а також обіграли ENCE з українцем у складі та Astralis.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.