Послала тренерку і жбурнула мʼяч в трибуни: у росіянки зірвало дах у півфіналі Ролан Гаррос

Сьогодні, 4 червня, француженка Лоїс Буассон, яка займає 361-е місце у світовому рейтингу, стала справжнім відкриттям цьогорічного Ролан Гаррос, змусивши росіянку палати на корті.

У чвертьфіналі Буассон сенсаційно здолала 17-річну Мірру Андрєєву (6-та ракетка світу) з рахунком 7:6(6), 6:3, але сам матч обговорюють його не лише через рахунок.

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Мірра не впоралася з емоціями: протягом гри вона психувала, жбурнула мʼяч у бік трибун, за що отримала попередження та була освистана публікою, яка активно підтримувала господарку кортів.

На цьому вихідки не закінчились, і в розпал сету Андрєєва послала свою тренерку Кончіту Мартінес "на три літери" і вказала їй на вихід із трибун. Суддя ледь стримував матч у межах пристойності.

Mirra Andreeva a viré quelqu'un de son box en plein jeu face à Loïs Boisson pic.twitter.com/pD9vHl57UC — TennisTemple (@tennistemple) June 4, 2025

Зазначимо, що для 17-річної росіянки це вже звична поведінка. Не так давно, на турнірі WTA 1000 в Римі, Мірра кілька разів послала Мартінес, ставши "зіркою" у соцмережах.

Що стосується Буассон, у півфіналі Ролан Гаррос француженка зіграє із другою ракеткою світу Коко Гофф.