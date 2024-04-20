Гарсія не зможе претендувати на пояс чемпіона WBC у бою з Хейні

Джерело - wbcboxing.com.
Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) у разі перемоги над чемпіоном світу за версією Світової боксерської ради (WBC) Девіном Хейні (31-0, 15 КО) не зможе претендувати на його титул.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Гарсія напередодні не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг. Тому, він не зможе претендувати на чемпіонський пояс навіть у разі перемоги.
Якщо Раян переможе Девіна, то титул WBC стане вакантним.
Раніше Хейні закликав Гарсію заплатити по 500 тис доларів за кожен фунт зайвої ваги.
Нагадаємо, двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. В андеркарді цього бою битиметься українець Сергій Дерев'янченко.