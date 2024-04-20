Гарсія не зможе претендувати на пояс чемпіона WBC у бою з Хейні

Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) у разі перемоги над чемпіоном світу за версією Світової боксерської ради (WBC) Девіном Хейні (31-0, 15 КО) не зможе претендувати на його титул.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Гарсія напередодні не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг. Тому, він не зможе претендувати на чемпіонський пояс навіть у разі перемоги.

Якщо Раян переможе Девіна, то титул WBC стане вакантним.

Раніше Хейні закликав Гарсію заплатити по 500 тис доларів за кожен фунт зайвої ваги.

Нагадаємо, двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. В андеркарді цього бою битиметься українець Сергій Дерев'янченко.