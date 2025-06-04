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Як Гаель не хочу, – Світоліна розповіла, коли планує завершувати кар'єру

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 09:01
Як Гаель не хочу, – Світоліна розповіла, коли планує завершувати кар'єру
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про час, коли вона може завершити професійну кар'єру.

Слова спортсменки наводить The Tennis Letter.

"Я б не хотіла грати так довго, як Гаель. Я просто хочу провести щасливу пенсію і не грати так багато. Для мене дуже важко бути в турі стільки років. Іноді буває самотньо.

Бувають важкі моменти. Я маю дуже багато справ поза тенісом і не проти зупинитись раніше, аніж Гаель", – розповіла Світоліна.

Зазначимо, що тенісистці зараз лише 30 років, тоді як її чоловіку, Гаелю Монфісу – 38.

Напередодні Еліна Світоліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек.

Також "Чемпіон" повідомляв, скільки заробили українські спортсменки на цьому турнірі.

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