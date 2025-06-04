Як Гаель не хочу, – Світоліна розповіла, коли планує завершувати кар'єру
Еліна Світоліна
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Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про час, коли вона може завершити професійну кар'єру.
Слова спортсменки наводить The Tennis Letter.
"Я б не хотіла грати так довго, як Гаель. Я просто хочу провести щасливу пенсію і не грати так багато. Для мене дуже важко бути в турі стільки років. Іноді буває самотньо.
Бувають важкі моменти. Я маю дуже багато справ поза тенісом і не проти зупинитись раніше, аніж Гаель", – розповіла Світоліна.
Зазначимо, що тенісистці зараз лише 30 років, тоді як її чоловіку, Гаелю Монфісу – 38.
Напередодні Еліна Світоліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек.
Також "Чемпіон" повідомляв, скільки заробили українські спортсменки на цьому турнірі.