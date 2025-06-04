Як Гаель не хочу, – Світоліна розповіла, коли планує завершувати кар'єру

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про час, коли вона може завершити професійну кар'єру.

Слова спортсменки наводить The Tennis Letter.

"Я б не хотіла грати так довго, як Гаель. Я просто хочу провести щасливу пенсію і не грати так багато. Для мене дуже важко бути в турі стільки років. Іноді буває самотньо. Бувають важкі моменти. Я маю дуже багато справ поза тенісом і не проти зупинитись раніше, аніж Гаель", – розповіла Світоліна.

Elina Svitolina says she doesn’t want to play tennis as long as Gael Monfils



“I was wondering, would you like to play older than Gael? He’s already 38. Will you try to beat him and outlast him in that regard?”



Elina: “No [laughing]… I wouldn’t want to play that long 😂.… pic.twitter.com/Yb4qbUqlKm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2025

Зазначимо, що тенісистці зараз лише 30 років, тоді як її чоловіку, Гаелю Монфісу – 38.

Напередодні Еліна Світоліна завершила свої виступи на Ролан Гаросс, поступившись Ізі Швьонтек.

Також "Чемпіон" повідомляв, скільки заробили українські спортсменки на цьому турнірі.