Ring Magazine анонсував бої Хейні, Гарсії та Лопеса на Таймс-Сквер у Нью-Йорку
Став відомий кард вечора боксу в Нью-Йорку на Таймс-Сквер, який отримав назву "Fatal Fury: City of the Wolves" (Фатальна лють: Місто вовків).
Про це повідомляє Ring Magazine.
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО), який нещодавно розпочав співпрацю з Top Rank, зустрінеться з Арнольдом Барбосою (32-0, 11 КО).
Чемпіон WBC у відпустці Девін Хейні (31-0, 15 КО) зустрінеться з ексчемпіоном Хосе Раміресом (29-1, 18 КО). Бій відбудеться у першій напівсередній вазі.
Американець Раян Гарсія (24-1, 20 КО) вийде на ринг проти ексчемпіона Роландо Ромеро (16-2, 13 KO). Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.
Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Гарсія може провести реванш з Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.
Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.