Ring Magazine анонсував бої Хейні, Гарсії та Лопеса на Таймс-Сквер у Нью-Йорку

Став відомий кард вечора боксу в Нью-Йорку на Таймс-Сквер, який отримав назву "Fatal Fury: City of the Wolves" (Фатальна лють: Місто вовків).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО), який нещодавно розпочав співпрацю з Top Rank, зустрінеться з Арнольдом Барбосою (32-0, 11 КО).

Чемпіон WBC у відпустці Девін Хейні (31-0, 15 КО) зустрінеться з ексчемпіоном Хосе Раміресом (29-1, 18 КО). Бій відбудеться у першій напівсередній вазі.

Американець Раян Гарсія (24-1, 20 КО) вийде на ринг проти ексчемпіона Роландо Ромеро (16-2, 13 KO). Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.

‼️ ANNOUNCED: The Ring Magazine 'Fatal Fury: City of The Wolves' card on May 2nd will take place in TIMES SQUARE, New York and feature three blockbuster fights:



🥊 @RyanGarcia vs @SignUp4KOs

🥊 @Realdevinhaney vs @RAMIREZBOXING

🥊 @TeofimoLopez vs @jrBarbozaArnold #FatalFury… pic.twitter.com/Ol5wWSGCtf — Ring Magazine (@ringmagazine) February 28, 2025

Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Гарсія може провести реванш з Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.