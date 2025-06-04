Боттас: Каділлак – хороша можливість для мене знову брати участь у гонках

Резервний пілот Мерседес Валттері Боттас не залишає сподівань повернутися на трасу Формули-1 в статусі бойового пілота.

Слова 35-річного фіна наводить ESPN.

Перед стартом сезону-2025 Боттас повернувся в Мерседес на роль резервіста. Проте він все ще хоче виступати регулярно.

І в цьому йому може допомогти Каділлак, який дебютує в "королеві автоспорту" наступного року та ще не визначився зі складом пілотів.

"Я не думаю, що вони дуже поспішають (з вибором пілотів). Вони були дуже, дуже зайняті, намагаючись отримати місце на стартовій решітці на наступний рік. Я знаю свої часові рамки, коли я хочу знати про наступний рік і які плани мені потрібно скласти. І я думаю, що серпень, більш-менш, є досить хорошою метою для цього. Але, сподіваюся, ми почуємо щось більше незабаром. Я думаю, що у них є кілька гонщиків у списку. Гадаю, мій досвід допоможе, адже я виступав у трьох різних командах, причому в одній з них я мав мегауспіх. З Вільямс ми також досягли чудових результатів, тож я сподіваюся, що у мене хороша позиція", – сказав Боттас.

Нагадаємо, що Маріо Андретті, який входить до ради директорів Каділлака, сказав, скільки пілотів є у шорт-листі команди.

Раніше стало відомо, що резервіст Астон Мартіна готовий пожертвувати Ле-Маном заради Гран-прі Канади.