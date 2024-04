Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні

Американець Раян Гарсія (25-1-0, 20 KO) у видовищному 12-раундовому поєдинку у першій напівсередній вазі (62,2 кг), який мав бути чемпіонським, переміг земляка Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO). Напередодні бою претендент не вклався у ліміт ваги, тож, не зміг претендувати на титул.

У першому раунді претендент був активнішим, провівши кілька якісних атак та добряче впіймавши суперника лівим хуком. Однак в наступних трихвилинках Хейні перевів бій у потрібний для себе прагматичний, захисний ритм, знаходячи можливості для влучних ударів.

У шостому раунді Гарсія знову активізувався та спробував влаштувати "махач", але деморалізувати Хейні на всі 100 не зміг. 7-й раунд знову розпочався атаками претендента — Хейні опинився в нокдауні, а Гарсія продовжив викидати удари по супернику. Якоїсь миті чинний володар поясу навіть "поплив".

THE REFEREE TRIED HIS HARDEST TO ROB RYAN GARCIA. BUT RYAN GARCIA DID IT. RYAN GARCIA RE CREATED MUHAMMAD ALI VS SONNY LISTON 😭 ❤️ #HaneyGarcia pic.twitter.com/ANNM1N0mhA