Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні

Джерело - Чемпіон.

Американець Раян Гарсія (25-1-0, 20 KO) у видовищному 12-раундовому поєдинку у першій напівсередній вазі (62,2 кг), який мав бути чемпіонським, переміг земляка Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO). Напередодні бою претендент не вклався у ліміт ваги, тож, не зміг претендувати на титул.

У першому раунді претендент був активнішим, провівши кілька якісних атак та добряче впіймавши суперника лівим хуком. Однак в наступних трихвилинках Хейні перевів бій у потрібний для себе прагматичний, захисний ритм, знаходячи можливості для влучних ударів.

У шостому раунді Гарсія знову активізувався та спробував влаштувати "махач", але деморалізувати Хейні на всі 100 не зміг. 7-й раунд знову розпочався атаками претендента — Хейні опинився в нокдауні, а Гарсія продовжив викидати удари по супернику. Якоїсь миті чинний володар поясу навіть "поплив".

THE REFEREE TRIED HIS HARDEST TO ROB RYAN GARCIA. BUT RYAN GARCIA DID IT. RYAN GARCIA RE CREATED MUHAMMAD ALI VS SONNY LISTON 😭 ❤️ #HaneyGarcia pic.twitter.com/ANNM1N0mhA — Lord Rxŋ (@Rx_605) April 21, 2024

Лише в другій половині 8-го раунду чемпіон зміг прийти до тями та вирівняти бій.

Раунд під номером 9 знову пройшов під диктування Хейні, але в 10-му Гарсія вдруге відправив суперника в нокдаун і ледь не завершив бій достроково, маючи шалену перевагу. В 11-му раунді ще один нокдаун.

Перевага у фінальному раунді вже ніяк не допомогла Хейні. Перемога Гарсії роздільним рішенням суддів — 112:112, 114:110, 115:109.

Атакувальний стиль переміг прагматичний.

Таким чином, Хейні втратив титул, а чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі став вакантним.

Нагадаємо, в андеркарті бою українець Сергій Дерев'янченко декласував американця Вона Александера, вигравши усі 10 раундів за оцінками суддів.