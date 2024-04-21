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Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні

Сьогодні 08:20 627 0
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні

Джерело - Чемпіон.

Американець Раян Гарсія (25-1-0, 20 KO) у видовищному 12-раундовому поєдинку у першій напівсередній вазі (62,2 кг), який мав бути чемпіонським, переміг земляка Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO). Напередодні бою претендент не вклався у ліміт ваги, тож, не зміг претендувати на титул.

У першому раунді претендент був активнішим, провівши кілька якісних атак та добряче впіймавши суперника лівим хуком. Однак в наступних трихвилинках Хейні перевів бій у потрібний для себе прагматичний, захисний ритм, знаходячи можливості для влучних ударів.

У шостому раунді Гарсія знову активізувався та спробував влаштувати "махач", але деморалізувати Хейні на всі 100 не зміг. 7-й раунд знову розпочався атаками претендента — Хейні опинився в нокдауні, а Гарсія продовжив викидати удари по супернику. Якоїсь миті чинний володар поясу навіть "поплив".

Лише в другій половині 8-го раунду чемпіон зміг прийти до тями та вирівняти бій.

Раунд під номером 9 знову пройшов під диктування Хейні, але в 10-му Гарсія вдруге відправив суперника в нокдаун і ледь не завершив бій достроково, маючи шалену перевагу. В 11-му раунді ще один нокдаун.

Перевага у фінальному раунді вже ніяк не допомогла Хейні. Перемога Гарсії роздільним рішенням суддів — 112:112, 114:110, 115:109.

Атакувальний стиль переміг прагматичний.

Таким чином, Хейні втратив титул, а чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі став вакантним. 

Нагадаємо, в андеркарті бою українець Сергій Дерев'янченко декласував американця Вона Александера, вигравши усі 10 раундів за оцінками суддів.

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