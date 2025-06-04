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Кроуфорд оцінив шанси Усика у другому поєдинку з Дюбуа

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 09:51
Кроуфорд оцінив шанси Усика у другому поєдинку з Дюбуа

Чемпіон світу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд дав свій прогноз на бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Думку американця наводить Second Out.

"Усик переможе безперечно. У першому бою був удар нижче пояса. Усик переможе", – сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

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