Кроуфорд оцінив шанси Усика у другому поєдинку з Дюбуа

Чемпіон світу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд дав свій прогноз на бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Думку американця наводить Second Out.

" Усик переможе безперечно. У першому бою був удар нижче пояса. Усик переможе", – сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.