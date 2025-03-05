Кривдник Ломаченка анонсував зміну вагової категорії

Чемпіон за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) заявив про намір перейти до напівсереднього дивізіону.

Про це він сказав у коментарі ESPN.

"Світ хоче побачити, що покаже Девін Хейні, і я збираюся дати всім відповіді на всі ці питання 2 травня. Безумовно, настав час перейти в напівсередню вагу. Моє тіло готове.

Мені було важко зробити першу напівсередню вагову категорію. Я почувався добре в одному бою, але в наступному вже не був у такій формі, і мені було не так добре", – сказав американець.

Хейні проведе бій проти Хосе Раміреса 2 травня в Нью-Йорку на Times Square. Поєдинок може пройти у вазі до 65,3 кг або в напівсередній ваговій категорії з лімітом 66,7 кг.

Нагадаємо, у травні 2023 року Девін Хейні переміг українця Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.