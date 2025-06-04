Саудівський топклуб хоче придбати зіркового форварда Наполі

Аль-Хіляль із Саудівської Аравії націлився на форварда Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нігерійський нападник є одним із основних кандидатів на підписання для саудитів у атакувальну лінію. Переговори щодо майбутнього трансферу тривають.

Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро. Керівництво клубу тепер працює над особистими умовами для футболіста, перехід якого схвалив Сімоне Індзагі, що має очолити команду найближчим часом.

🚨🇸🇦 Victor Osimhen remains high on Al Hilal list as new striker with talks ongoing to bring in the Nigerian forward.



€75m release clause available, Al Hilal are working on player side for a target now also approved by Simone Inzaghi. pic.twitter.com/xj8ZNFwVB3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Раніше повідомлялося, що гравцю запропонують 3-річну угоду на 120 млн євро, але для нападника пріоритетним варіантом продовження кар’єри є АПЛ.

Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.