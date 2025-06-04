Саудівський топклуб хоче придбати зіркового форварда Наполі
Аль-Хіляль із Саудівської Аравії націлився на форварда Наполі Віктора Осімхена.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нігерійський нападник є одним із основних кандидатів на підписання для саудитів у атакувальну лінію. Переговори щодо майбутнього трансферу тривають.
Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро. Керівництво клубу тепер працює над особистими умовами для футболіста, перехід якого схвалив Сімоне Індзагі, що має очолити команду найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що гравцю запропонують 3-річну угоду на 120 млн євро, але для нападника пріоритетним варіантом продовження кар’єри є АПЛ.
Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.