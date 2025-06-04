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Саудівський топклуб хоче придбати зіркового форварда Наполі

Станіслав Лисак — 4 червня 2025, 23:54
Саудівський топклуб хоче придбати зіркового форварда Наполі
Getty Images

Аль-Хіляль із Саудівської Аравії націлився на форварда Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нігерійський нападник є одним із основних кандидатів на підписання для саудитів у атакувальну лінію. Переговори щодо майбутнього трансферу тривають.

Аль-Хілялю доступна сума викупу гравця із Наполі в розмірі 75 млн євро. Керівництво клубу тепер працює над особистими умовами для футболіста, перехід якого схвалив Сімоне Індзагі, що має очолити команду найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що гравцю запропонують 3-річну угоду на 120 млн євро, але для нападника пріоритетним варіантом продовження кар’єри є АПЛ.

Поточний сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Аль-Хіляль Наполі Віктор Осімхен

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