Я дуже щасливий у Комо, – Фабрегас не збирається очолювати Інтер

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас підтвердив свою прихільність проєкту команди, яку він очолює.

Слова 38-річного іспанця наводить ESPN.

Після того, як Інтер повідомив про відхід Сімоне Індзагі з посади головного тренера, саме Фабрегас став фаворитом на вільне місце.

Проте іспанський фахівець запевнив, що його все влаштовує в Комо, де він має довгострокові плани.

"Я дійсно вірю в довгостроковий проєкт Комо. Я приїхав сюди як гравець і я дуже, дуже щасливий, тому що можу працювати тут так, як я хочу", – сказав Фабрегас.

Цей настрій тренера підтримав президент італійського клубу Мірван Суварсо, який не збирається відпускати Фабрегаса в Інтер в будь-який інший колектив.

Нагадаємо, що Інтер підозрюють у фінансових махінаціях для обходу правил фінансового фейр-плей.