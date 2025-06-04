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Я дуже щасливий у Комо, – Фабрегас не збирається очолювати Інтер

Олексій Погорелов — 4 червня 2025, 23:00
Я дуже щасливий у Комо, – Фабрегас не збирається очолювати Інтер
Секс Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас підтвердив свою прихільність проєкту команди, яку він очолює.

Слова 38-річного іспанця наводить ESPN.

Після того, як Інтер повідомив про відхід Сімоне Індзагі з посади головного тренера, саме Фабрегас став фаворитом на вільне місце.

Проте іспанський фахівець запевнив, що його все влаштовує в Комо, де він має довгострокові плани.

"Я дійсно вірю в довгостроковий проєкт Комо. Я приїхав сюди як гравець і я дуже, дуже щасливий, тому що можу працювати тут так, як я хочу", – сказав Фабрегас.

Цей настрій тренера підтримав президент італійського клубу Мірван Суварсо, який не збирається відпускати Фабрегаса в Інтер в будь-який інший колектив.

Нагадаємо, що Інтер підозрюють у фінансових махінаціях для обходу правил фінансового фейр-плей.

Італія Чемпіонат Італії, Серія А Сеск Фабрегас Інтер Мілан Комо

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