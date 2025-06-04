Колишній стюард ФІА: Ферстаппена не зупинить ризик дискваліфікації на гонку

Колишній гонщик та стюард ФІА Джонні Герберт прокоментував інцидент у Гран-прі Іспанії за участі Макса Ферстаппена та Джорджа Расселла.

Слова 60-річного британця наводить Motorsport.

На останніх колах гонки в Барселоні пілот Ред Булл опинився в непростій ситуації, в результаті якої він вирішив затаранити колегу з Мерседес. За свою атаку Макс отримав штраф +10 секунд, через який він у підсумку фінішував десятим.

Після гонки Ферстаппен отримав три штрафні бали до своєї суперліцензії. Наразі він має вже 11 балів, два з яких "згорять" тільки через два етапи.

На думку Герберта, потенційний бан на одну гонку все одно не змусить пілота Ред Булл змінити свій пілотаж.

"Ви повинні думати про ситуацію зі штрафними балами, один бал можна отримати за дуже просту помилку в судженні. Він думатиме про цей один штрафний бал до дискваліфікацію, але це не змінить його манеру водіння. Протягом багатьох років Ферстаппена був переслідуваним, але тепер він сам переслідувач. І йому доведеться бути трохи більш виваженим. Ці маленькі моменти агресії потрібно буде контролювати", – сказав Герберт.

При цьому британець дав свою оцінку зіткнення Ферстаппена та Расселла, заявивши, що 27-річного нідерландця треба було дискваліфікувати.

"Макс Ферстаппен заслуговував на чорний прапор і мав бути дискваліфікований. Є момент, коли ви повинні бути жорсткими до гонщика, коли сталося багато подібних інцидентів. Ферстаппен – найкращий гонщик на трасі, з найкращою гоночною технікою і судженням, але з ним завжди трапляється якась історія. Такого типу перегонів не повинно бути, а якщо таке трапляється, то покарання має бути жорсткішим, щоб викорінити це явище. Це не може бути просто 10-секундний штраф, інакше ви ставитеся до цього як до будь-якого іншого гоночного інциденту".

Нагадаємо, що наприкінці січня ФІА звільнила Джонні Герберта через його зв'язки з букмекерськими компаніями.

Раніше стало відомо, що резервіст Астон Мартіна готовий пожертвувати Ле-Маном заради Гран-прі Канади.