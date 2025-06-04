Дві сторони Арди: новий тренер Шахтаря душив журналіста й стріляв в лікарні, а тоді зробив елітним Еюпспор

Арда Туран – одна з найбільших футбольних зірок Туреччини, а ще дуже неоднозначна постать. Він починав, як герой; на деякий час став ізгоєм, і ось тепер знову на коні.

Чемпіон розповідає, чим жив новий наставник Шахтаря останні десять років, і як цей досвід на нього повпливав.

Падіння Арди

Воно почалося в 2017 році.

Був червень, коли Арду раптом вигнали з тренувального табору турецької збірної в Словенії.

Шок, сенсація, нерозуміння.

Milliyet пояснила, що напередодні Туран в літаку спочатку обзивав, а тоді схопив за горло й душив журналіста-ветерана Білаля Месе, що висвітлював спорт з 1973-го. Дідуся "рятували" всією командою.

"Я завершую кар'єру в національній збірній. Думаю, що час настав", – оголосив тоді Арда, але вже за добу передумав.

Тоді вперше здалося, що він перестає контролювати себе.

Другою ж проблемою, що постукала майже одночасно, стало призначення до керма Барселони Ернесто Вальверде, який, на відміну від Луїса Енріке, турка у складі не бачив.

Півроку без футболу – і в січні 2018-го Арда буквально молив про трансфер.

Його тоді взяв в оренду на 2,5 року Башакшехір – новий гранд, що будувався в Стамбулі з благословення самого Реджепа Ердогана. Турецький лідер навіть на весілля Турана прийшов у березні 2018-го, та це не зупинило скандал.

Один з журналістів запитав у Асліхан Доган, типу, "чи виправдала скромна церемонія її очікування?", що розгнівало Арду:

"Майте повагу, бо я розчавлю вам голову й очі! Ви з моєю дружиною розмовляєте!"

Ну добре.

***

Далі травень 2018-го – і в матчі з Сівасспором Арда штовхнув лайснмена лише за те, що аут, на його думку, мав виконувати Башакшехір. Турецька федерація за це впаяла йому рекордні 16 матчів дискваліфікації. Навіть коли апеляція скоротила їх до 10 – все одно це було багато.

Головне, однак, було ще попереду – це жовтень 2018-го, коли Турана затримали з пістолетом. Він мало в тюрмі не опинився!

Суть така, що у нічному клубі, де тусується еліта, Арда нібито загравав із дружиною відомого співака Беркая Шахіна.

" Ти дуже гарна. Якби ти не була заміжньою, я б тебе не відпустив", – передає його слова Daily Mail.

Беркаю таке, м'яко кажучи, не сподобалось, і в підсумку він тієї ночі опинився в лікарні з розбитим носом. Ближче до ранку туди ж приїхав і Арда – з пістолетом, який намагався вручити Шахіну зі словами:

"Застрель мене, якщо хочеш".

Як не дивно, Беркай не хотів, та постріл все ж пролунав – навмисно чи випадково, куля влучила в підлогу. Уявляєте паніку?

Пацієнти тікають, поліція приїжджає; десь вдома дивиться новини вагітна Асліхан Доган.

🎙”Sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıl?”



Aslıhan Doğan: “Konuşmayacağım.”



🎙”Arda Bey konuşma yasağı mı koydu?”



Arda Turan: “Senin kafanı gözünü kırarım, benim karımla konuşuyorsun dikkat et.”



(Fanatik) pic.twitter.com/FBInQVBWbU — Spor Online (@sporonlinecom) March 25, 2018

Турану тоді інкримінували сексуальні домагання, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень та спричинення паніки стріляниною. Чисто теоретично це від 3 до 12 років за турецькими законами, але здебільшого вдалося відмазатися.

Суд був довгим і повним зірок. Бурака Їлмаза, який все бачив, аж із Франції викликали, де він грав за Лілль.

Фінальний вердикт – 2 роки й 8 місяців умовно.

Тоді ж контракт з Тураном розірвав Башакшехір, і отак на початку 2020-го він виявився нікому не потрібним.

"Я виніс уроки з тих подій. Тепер моя найбільша мета зробити так, аби мною пишалися моя родина, моя люба дружина, мій клуб та друзі", – написав тоді Арда, але, якщо чесно, хіба ігромани не клянуться кожного разу, що саме ця ставка була останньою?

Особливість повідомлення Турана в тому, що відтоді він тримає слово.

Попри втрачені роки він навіть у футбол повернувся і ще сезон був основним у Галатасараї, перш ніж отримав травму і розгубив форму вже остаточно.

Преса трохи кепкувала з його вигляду в останніх матчах, не без того.

#MD |‼️

🔸Arda Turan will not play for Galatasaray against Barcelona.



🔹The player may retire in the summer due to his horrible physical condition! pic.twitter.com/nC0aXVR1KG — infosfcb 𝕏 (@infosfcb) March 9, 2022

Ну, і нарешті влітку 2022-го Арда змирився, що пора йти. Позаду були голи на Євро-2008, видатні матчі за Атлетико, титули з Барселоною, 100 матчів за збірну – велика кар'єра, хоч і зі змазаним фіналом.

Відродження Арди

А ось це було і несподівано, і красиво.

Повісивши бутси на цвях, Туран затих майже на рік, а тоді в квітні 2023-го очолив такий собі Еюпспор – маленький стамбульський клуб, що ніколи не грав у Суперлізі.

Дивний союз – ексзірка Ла Ліги й турецька трясовина, проте хімія все ж виникла.

Частково допомогло те, що це не казка про Попелюшку. Еюпспор фінансує Мурат Озкая, власник процвітаючого бізнесу з прокату авто. Його тренувальна база більше нагадує АПЛ, ніж Туреччину.

Також перед стартом сезону-2023/24 вони підписали 12 нових гравців – усі з досвідом виступів у вищих дивізіонах, що дивина для ліги, де затримки зарплат є нормою.

Втім, самого Турана теж треба хвалити.

До роботи він підійшов серйозно. У нього потужний щтаб – аж десятеро асистентів; Арда казав, що оплачує їхні послуги з власної кишені. Вони аналізують, збирають дані, пропонують ідеї.

Ця фундаментальна підготовка кидалася в очі на полі. В Першій лізі Еюпспор в середньому володів м'ячем 63% часу, забив на 17 голів більше за другу за результативністю команду, а найближчого конкурента обійшов на 15 очок.

"Я намагаюся брати щось хороше від кожного тренера. Я навчився мужності у Сімеоне. Від Фатіха Теріма – гарних атакувальних рішень. Я також грав у Гуса Хіддінка, який був дуже добрим зі своїми гравцями. Мені подобалися й тренування Луїса Енріке", – пояснював Туран, чий досвід такий же великий, як і его.

Він так і каже – мовляв, не міг починати в чиємусь штабі, крім власного.

"Я планую впровадити тут стратегію, яка працюватиме наступні 5 років. Я хочу створити команду, яка вийде в єврокубки. Команду, що грала б, як Ман Сіті. Я хочу показати тренерам в Туреччині, що вони можуть грати у великий футбол", – це теж цитата за літо 2024-го.

Eyüpspor’dan, Fanatik’in yazdığına göre 4.5 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası alan Arda Turan, soyunma odası motivasyon konuşması paylaştı. pic.twitter.com/xhb5Srbfo8 — Haber Aktif (@haberaktifcom) February 28, 2024

Еюпспор йому у всьому допомагав і привозив солідних гравців – щоправда, за місцевою традицією немолодих.

Тарас Степаненко ідеально вписався у склад, де на перших ролях 33-річний Емре Акбаба, 31-річний Робін Ялчін, 34-річний Луккас Кларо; за голи відповідає 33-річний Маме Тіам, а капітанить 37-річний Джанер Еркін.

В попередньому житті Еркін почубився в Галатасараї із Тураном, проте це не стало для обох проблемою. Арда очевидно переріс себе тієї пори.

***

Ще взимку його Еюпспор йшов на 5-му місці в Суперлізі, і про Турана-тренера заговорив світ.

За сигарою він розповідав журналістам різне – від банального "поки граєш на нуль – завжди є шанс перемогти" до складніших історій з власного життя:

"Поки Барселона Мессі та Реал Роналду їздили на передсезонні збори до Лос-Анджелеса й Маямі, ми бігали по полях для гольфу в Сеговії. 10-14 днів важкої роботи посеред лісу, за годину їзди від Мадрида. Коли ми бачили спаринги Реала чи Барси в США, Дієго Сімеоне казав: "Не дивіться на них. Вони можуть там бути, бо вони талановитіші за вас. Якщо ви хочете їх обіграти, ви маєте працювати більше".

Arda Turan coaching Eyupspor.



Turan was in charge when the club secured a promotion to the Turkish Super Lig for the first time in their history this year.pic.twitter.com/McrpC7zI6J — Kyama (@ElijahKyama_) July 30, 2024

Ось як Туран намагався грати в Еюпспорі – поєднати роботу з філософією. Його хлопці мали третю найвищу точність передач в Суперлізі (82,9%), але й другий найкращий показник за виграними єдиноборствами (17). Лише дві команди в Туреччині били по воротах рідше за дітище Турана (10,8), що намагалося розігрувати комбінації до вірного. При цьому дриблінг Арда навпаки заохочував, і успішніше в Суперлізі фінтив хіба Бешикташ (9,4).

Більшість перемог – над рівними собі, хоча й дивувати Арді доводилось.

Так, у грудні 2024-го Еюпспор зіграв внічию з майбутнім чемпіоном Галатасараєм (2:2) і Фенербахче, який зі скандалами тренує Жозе Моурінью (1:1). В обох випадках це не було красиво, але вони вижили.

"Нема потреби брехати – якщо я продовжуватиму в тому ж дусі, я точно зіткнуся з пропозиціями більших клубів. Важливо бути до цього готовим. Це може прозвучати як кліше, але я щасливий тут. Замість бути другою людиною в Римі, я лідер у своєму селі", – зі слів Турана було ясно, що він давно думає про підвищення.

Чи то ці думи завадили Еюпспору гарно завершити сезон, чи просто ветерани втомилися, та навесні їх чекали п'ять поспіль поразок. Єврокубки пролетіли мимо.

Словесна атака фанів на президента Озкая після 1:5 з Галатасараєм – замість будь-яких слів.

Проте Шахтар вже було не відлякати.

Очікується, що Арду в Еюпспорі замінить Емре Белезоглу, тож без легенди клуб не залишиться.

Щодо "Гірників", тут теж ясно – для них це повний антипод невдахи Марино Пушича. У Арди є зіркове минуле, харизма. У нього складний характер і ще складніші тренування, проте роздягальня в Еюпспорі була завжди на його боці. Якщо старі гріхи не вилізуть знову, це дасть Шахтарю шанс.

Ну, і ще все ті ж старі косяки, мабуть, головна причина, чому Туран взагалі їде в Україну сьогодні. Якби він не душив, не стріляв, не штовхав, то його ім'я б дозволило стартувати одразу з якогось Галатасарая чи Бешикташа.

Якби...

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le 2 yıllık anlaşma sağladı. (Fabrizio Romano) pic.twitter.com/rQa4SiqhSo — De Marke Sports (@demarkesports) May 25, 2025

Але оскільки він все те натворив, то й почав з чистилища Еюпспора, а тепер-от Шахтар – заради трампліну в омріяну Європу.

Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі змогли, от і Арда налаштовується:

"Я знаю, що неможливо досягти більшого, ніж Сімеоне, але я б хотів колись тренувати Атлетико Мадрид. Хотів би виграти з ним Лігу чемпіонів. Це одна з моїх головних цілей як тренера".