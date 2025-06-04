Челсі оголосив про підписання 22-річного форварда Іпсвіча

Лондонський Челсі підписав форварда Іпсвіча Ліама Делапа.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

За інформацією різних інсайдерів сума трансферу склала 30 млн євро, а контракт гравця з клубом розрахований до 2031 року.

Окрім того, Делап обрав Челсі з поміж 6 інших пропозицій. Ліам виступав у минулому сезоні за Іпсвіч, який не зумів зберегти прописку в АПЛ.

It's official. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025

За "трактористів" Ліам Делап провів 37 матчів у Англійській Прем'єр-лізі та відзначився 12 голами і двома асистами.