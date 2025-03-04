Хейні та Рамірес дебютують у новій ваговій категорії

Чемпіон WBC у відпустці Девін Хейні (31-0, 15 КО) та Хосе Рамірес (29-1, 18 КО) можуть дебютувати в новій ваговій категорії в очному поєдинку.

Про це повідомив журналіст Кіт Айдек.

Боксери розглядають можливість провести бій у напівсередній вазі (до 66,7 кг) або в договірній (до 65,3 кг). Сторони не проти обох варіантів.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 2 травня цього року в межах вечора боксу в Нью-Йорку на Таймс-Сквер, який отримав назву "Fatal Fury: City of the Wolves" (Фатальна лють: Місто вовків).

Окрім цього бою, чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) зустрінеться з Арнольдом Барбосою (32-0, 11 КО), а Раян Гарсія (24-1, 20 КО) вийде на ринг проти ексчемпіона Роландо Ромеро (16-2, 13 KO).

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Раян Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.