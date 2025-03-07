Кривдник Ломаченка відреагував на витівку Джервонти під час бою з Роучем

Чемпіон за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) розкритикував Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) за дивну витівку під час бою проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). "Танк" у 9 раунді раптово став на коліно і побіг в свій кут, Хейні вважає, що суддя мав відрахувати нокдаун.

Cлова Хейні цитує BoxingNews24.

"Я давно знаю Ламонта і розумів, що він серйозно налаштований, але він все одно провів бій краще, ніж я думав, що він проведе. Цей нокдаун Джервонти, який не зарахували, це нечувано.

Я таке побачив уперше у житті. Як можна не зарахувати нокдаун, якщо людина опустилася на коліно і призупинила бій? Ламонт здобув перемогу", – сказав Хейні.