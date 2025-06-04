Збірна України розгромила Італію на старті Євро-2025

Збірна України з сокки перемогла команду Італії у першій грі чемпіонату Європи 2025, який проходить у Молдові.

Поєдинок завершився з рахунком 6:1.

Перший тайм зустрічі завершився внічию – 1:1. Однак після перерви українські гравці забили п'ять голів та здобули перемогу.

Українці потрапили у групі С, де її суперниками окрім італійців є команди Польщі та Сербії.

Євро-2025 із сокки

Група С, 1 тур

Італія – Україна 1:6 (1:1)

Автори голів збірної України: Росс, Нечай, Кузьмак, Буханевич, Здебський, Мельничук

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть завтра, 5 червня проти Сербії (початок зустрічі – о 12:00).

Сокка – командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. В сокку грають 2 тайми по 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м.