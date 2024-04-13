Богачук: Я мрію боксувати в Україні для своїх уболівальників

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) хоче провести поєдинок в Україні.

Про це Богачук написав у X (колишній твіттер).

"Я мрію боксувати в Україні для своїх уболівальників. Ми це зробимо", - написав Богачук.

My dream is to box in Ukraine for my fans. We will make it happen 🇺🇦 @TomLoeffler1 pic.twitter.com/m2lOMzHxHR — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) April 12, 2024

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC та відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в Мексиці. Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський пояс.