Богачук: Я мрію боксувати в Україні для своїх уболівальників

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) хоче провести поєдинок в Україні.

Про це Богачук написав у X (колишній твіттер).

My dream is to box in Ukraine for my fans. We will make it happen 🇺🇦 @TomLoeffler1 pic.twitter.com/m2lOMzHxHR