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Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

Сьогодні 01:49 171 0
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

Перші раунди пройшли за переваги українського боксера, який діяв агресивніше, потужніше та акцентованіше. У третьому раунді Богачук притиснув суперника до канатів і провів потужну серію, після якої обличчя Мендоси почали вкриватися кров'ю.

Перші 6 раундів – домінація Богачука.

Нічого особливо не змінилося і другій половині бою. Українець атакував, американець намагався завдавати разючого удару у відповідь, проте Богачук залишався сконцентрованим і добре працював ногами, постійно завдаючи ударів.

У чемпіонських раундах єдиною надією Мендоси залишався "лакіпанч" і в 11-му раунді американець був близький до цього - боксери пішли в розмін, і Богачук ледь не вперше пропустив потужну атаку, але зумів вистояти. У 12-му раунді боксери продовжили розмінюватися потужними ударами, однак завдавати вирішального удару жоден із боксерів не зміг.

Відзначимо, що Богачук вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.

Таким чином, Сергій Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.

Усі українці-чемпіони світу з боксу

  1. Володимир Кличко
  2. Віталій Кличко
  3. Володимир Сидоренко
  4. Сергій Дзінзірук
  5. Андрій Котельник
  6. Юрій Нужненко
  7. В'ячеслав Сенченко
  8. Василь Ломаченко
  9. Віктор Постол
  10. Олександр Усик
  11. Олександр Гвоздик
  12. Артем Далакян
  13. Сергій Богачук

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