Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

.@SBohachuk goes to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. Bohachuk improves to 24-1 (23 KOs) and is the new Interim WBC Super Welterweight 👑.



