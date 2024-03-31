Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC.

Усі три судді віддали беззаперечну перемогу українцеві - 118-110, 117-111, 117-111.

.@SBohachuk goes to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. Bohachuk improves to 24-1 (23 KOs) and is the new Interim WBC Super Welterweight 👑.



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Перші раунди пройшли за переваги українського боксера, який діяв агресивніше, потужніше та акцентованіше. У третьому раунді Богачук притиснув суперника до канатів і провів потужну серію, після якої обличчя Мендоси почали вкриватися кров'ю.

Перші 6 раундів – домінація Богачука.

Нічого особливо не змінилося і другій половині бою. Українець атакував, американець намагався завдавати разючого удару у відповідь, проте Богачук залишався сконцентрованим і добре працював ногами, постійно завдаючи ударів.

У чемпіонських раундах єдиною надією Мендоси залишався "лакіпанч" і в 11-му раунді американець був близький до цього - боксери пішли в розмін, і Богачук ледь не вперше пропустив потужну атаку, але зумів вистояти. У 12-му раунді боксери продовжили розмінюватися потужними ударами, однак завдавати вирішального удару жоден із боксерів не зміг.

Відзначимо, що Богачук вперше не зміг завершити переможний бій нокаутом.

Таким чином, Сергій Богучук став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.

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