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06.04.2024 12:08 1165

Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC

Сьогодні 09:51 165 0
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
#WBC, #Сулейман, #Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман вручив українському боксеру Сергію Богачуку (24-1, 23 КО) пояс тимчасового чемпіона світу.

Про це очільник WBC повідомив у соцмережах.

"Сергій Богачук блискуче виступив, щоб перемогти Браяна Мендосу. Завдяки цій перемозі Богачук завоював тимчасовий пояс чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі. Сергій працював над Мендосою крок за кроком, раунд за раундом, використовуючи джеб, лівий та правий хук, розумно та прозорливо застосовуючи безперервний, невпинний тиск.

Сьогодні українець у супроводі свого промоутера Тома Лоффлера вирушив до Мехіко, щоб отримати пояс, який визнає його тимчасовим володарем титулу чемпіона в першій напівсередній вазі", - йдеться у заяві.

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Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Нагадаємо, Богачук упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул.

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