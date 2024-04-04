Сергій Богачук – тимчасовий чемпіон WBC. Що далі?

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 30 на 31 березня український боксер у першій середній вазі (до 69.9 кг) Сергій "Худорлявий" Богачук у видовищному протистоянні переміг американця Браяна "Кулю" Мендосу. Бій за тимчасовий чемпіонський пояс за версією WBC завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого земляка.

Українець вчергове продемонстрував, що вміє майстерно поєднувати ідеальну функціональну підготовку, дисципліновану роботу в захисті, агресивний тиск на супротивника впродовж усього поєдинку. Бій Богачук — Мендоса був по-боксерськи якісний і при цьому видовищний.

Поряд із тим і Сергія, і його вболівальників очікувало серйозне розчарування. Ще до бою стало ясно, що Богачук не битиметься за повноцінний чемпіонський титул. Та й після яскравої перемоги перспективи нашого боксера виглядають туманно. Розберімося в чому справа.

Як Богачук не став чемпіоном WBC

Аж до середини березня ми з нетерпінням очікували чемпіонське протистояння Богачука і Фундори. Бій обіцяв стати мегафайтом, що претендував на поєдинок року. Планувалася заруба двох безкомпромісних файтерів, що звикли домінувати в ринзі.

Однак за 12 днів до події організатори вечора на T-Mobile Арені у Лас-Вегасі все переграли. Кіт Турман, що мав битися в головному поєдинку ночі проти Тіма Цзю, травмувався і знявся. Представники ж боксерських асоціацій WBC і WBO разом із промоутерським гігантом Premier Boxing Champions не вигадали нічого кращого, ніж перемістити Себастьяна Фундору в опоненти австралійцю.

За дивною логікою, притаманною лише професійному боксу, туди ж перемістили й чемпіонський пояс WBC. Хоча Цзю до нього не мав жодного стосунку, а Фундора ним не володів, бувши лише третім номером у рейтингу даної організації. Другий же номер табеля про ранги WBC, Сергій Богачук, залишився фактично ні з чим. Для збереження обличчя організатори швиденько підібрали йому гідного супротивника, Браяна Мендосу, та виставили умовний титул – тимчасового чемпіона.

Як то кажуть, нічого особистого – лише бізнес. Зрозуміло, що пара Цзю – Фундора більш приваблива для американської публіки, ніж Цзю – Богачук. Тим більше, що різниця в антропометрії боксерів додавала поєдинку додаткової інтриги. Поєдинок же за участю Сергія навіть випав з основної шоу-обойми до андеркарду. Ось так, ще за 12 днів до самої події українець втратив пояс WBC. Гаразд, не пояс, а можливість за нього поборотися.

Чи готовий Сергій до чемпіонського бою?

Одразу після перемоги наш боєць заявив про готовність до нових по-справжньому чемпіонських викликів:

"Я хочу стати найкращим, хочу стати чемпіоном світу, хочу зібрати усі титули. Давайте, хлопці, я готовий битися з найкращими суперниками. Хочу стати абсолютним чемпіоном світу", – заявив "Худорлявий", ще перебуваючи в рингу.

Зрозуміло, що такі слова були підготовлені наперед, адже вони мали прозвучати заради підігріву ажіотажу в форматі шоу. Переможець має кидати виклики, заявляти про свої високі амбіції. Але подальша реальність все ж таки визначається не самими бійцями, а бізнес-воротилами від профі-боксу.

Реальні сподівання тимчасового чемпіона

Ще до поєдинку з Мендосою Сергій дав відверте інтерв'ю, в якому тверезо оцінив свої подальші чемпіонські перспективи. Богачук пояснив, що не вірить в обіцянки щодо майбутніх чемпіонських поєдинків. Зокрема, йшла мова про те, що "Худорлявому" дадуть шанс вийти проти переможця бою Цзю – Фундора.

Сергій одразу пояснив, що такої вдалої нагоди він навіть не чекає. На чемпіонські пояси від WBC та WBO у першій середній вже очікують імениті претенденти – Кроуфорд і Спенс. При таких іменах навряд чи дали б хоча б найменший шанс українцю, який явно менше цікавий американській публіці.

До того ж Богачук нагадав, що в рейтинзі WBC присутній ще й Чарльз Конуелл, який посідає перший рядок. Чому б і йому не втрутитися в пул претендентів на якийсь титульний бій? Відтак український боксер адекватно оцінює свої перспективи й визнає, що чемпіонські амбіції дуже просто руйнуються реаліями навколобоксерського бізнесу.

Підкилимні ігри в професійному боксі: коли всі все розуміють

Ні для кого не секрет, що спортивний принцип у професійному боксі стоїть далеко не на першому місті. З кожним більш-менш перспективним бійцем ведеться багаторічна робота щодо виводу на престижні поєдинки, які привертають увагу мільйонних аудиторій. Тривалий час напрацьовується репутація, медійний імідж, запис у "трудову книжку" (баланс перемог і поразок).

У Богачука все чудово з кар'єрним результатом: 24 перемоги (23 дострокові) при одній поразці. Репутація безкомпромісного рубаки також додає йому медійної привабливості. В мінус грає лише те, що в першій середній вазі та навколо неї існує величезна конкуренція яскравих американських бійців. Останні збирають більшу касу, ніж українець, нехай навіть із разючим послужним списком.

Через це після перемоги Фундори над Цзю які тільки пари не почали рекламуватися широкому загалу:

Фундора – Спенс;

Фундора – Кроуфорд;

Фундора – Цзю (реванш).

При цьому на подальший вибір "Пекельної вежі" впливають далеко не тільки боксерські асоціації. Так, Теренс Кроуфорд використав свій титул суперчемпіона WBO, кинув офіційний виклик чемпіону на одну вагову категорію вище й організація вже оголосила про необхідність проведення такого поєдинку протягом наступних 180 днів.

Водночас за звітом медичної комісії штату Невада Себастьян не зможе боксувати протягом наступних 6 місяців через травму носа. Отже, є привід не відповідати на виклик Теренса. Хоча в такому разі, можливо, прийдеться відмовитися від пояса WBO.

І тут постає питання: кого вибрати для захисту титулу WBC – Сергія Богачука як тимчасового чемпіона чи Чарльза Конуелла як обов'язкового претендента? Відповідь, як виявляється, очевидна – Еррола Спенса. Чому? Тому що цей продукт буде проданий дорожче. Та й рекламна кампанія вже йде повним ходом.

На що ж очікувати вболівальникам "Худорлявого"?

Що ж на цьому святі шалених грошових мішків світить нашому улюбленцю – Сергію "Худорлявому" Богачуку? На жаль, досвід минулих вихідних показав, що він отримає те, що залишиться. Зрозуміло, враховуючи його статус, йому залишається таке, про що може мріяти більшість чинних боксерів-професіоналів – бої на вищому рівні на топових світових подіях.

Але вболівальники бажають Сергію, щоб нарешті здійснилася його мрія – завоювання повноцінного чемпіонського пояса. Цей титул був би вагомим подарунком усім українським шанувальникам боксу. Однак, залишається змиритися з тим, що професійний бокс – не лише спорт, але й великий медійний бізнес, який майже повністю залежить від запитів аудиторії.

Побажаймо ж Сергію терпіння і наснаги. Він уже довів, що готовий тренуватися безперестанку, підходячи до відповідальних поєдинків у чудовій формі. Дуже важливо, що Богачук не втратив бойового настрою і мотивації, навіть тоді, коли йому призначили іншого супротивника, понизили титул до тимчасового, а бій відсунули поза межі PPV. Цим він зайвий раз підкреслив власну цілеспрямованість на здобуття саме спортивних, а не фінансових перемог.

Єдиний мінус в тому, що, виходячи проти Мендоси, Лубіна, Келлі, "Худорлявий" ризикує не менше, ніж у боях проти чемпіонів. Такий вже перелік небезпечних боксерів підібрався зараз у цій категорії. Тому зусиль придеться прикласти не менше навіть у поєдинку не за титул (чи за умовний – тимчасовий). І не виходить не думати про те, що вже наприкінці березня 2024 року Сергій міг стати повноправним володарем найпрестижнішого поясу WBC. Тим паче невідомо, коли такий шанс з'явиться знову.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Instagram Сергія Богачука

Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів

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