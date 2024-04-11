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06.04.2024 09:54 711

Богачук відвідав українських військових на реабілітації в Мексиці

Сьогодні 16:26 114 0
Богачук відвідав українських військових на реабілітації в Мексиці
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу з боксу Сергій Богачук відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в Мексиці.

Про це Богачук повідомив у X (колишній твіттер).

"Сьогодні ми відвідали Посольство України в Мексиці. Завітали до наших захисників, які зараз проходять реабілітацію, дякуємо всім за мужність. Слава Україні! Героям слава! Щиро вдячний президенту WBC Маурісіо Сулейману за підтримку нашої країни та нашого народу", - написав Богачук.

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC. Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський пояс.

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