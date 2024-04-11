Богачук відвідав українських військових на реабілітації в Мексиці

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу з боксу Сергій Богачук відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в Мексиці.

Про це Богачук повідомив у X (колишній твіттер).

"Сьогодні ми відвідали Посольство України в Мексиці. Завітали до наших захисників, які зараз проходять реабілітацію, дякуємо всім за мужність. Слава Україні! Героям слава! Щиро вдячний президенту WBC Маурісіо Сулейману за підтримку нашої країни та нашого народу", - написав Богачук.

We visited the Embassy of Ukraine in Mexico today @UKRinMEX. We visited our defenders who are currently undergoing rehabilitation, thank everyone for their courage!!!

Glory to Ukraine !!!

Glory to heroes !!!

And many thanks to @wbcmoro for supporting our country and our people !! pic.twitter.com/2aK59t70Rg — Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) April 10, 2024

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC. Нагадаємо, Сергій упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський пояс.