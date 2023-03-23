Дюбуа: Вірю, що зможу нокаутувати Усика

Претендент на титул WBA хоче провести бій з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Обов’язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) має намір провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це він розповів порталу Pitch Boxing.

"Чому не піти на великий бій зараз? Я готовий на 100% і вірю, що зможу його нокаутувати. Що я можу протиставити Усику? Швидкість, віра в себе, молодість та сила".

Актуально: Френк Воррен повідомив про скасування бою проти Усика

"Він ніколи не зустрічався з таким бійцем, як я, і ніколи не пропускав ударів від такого бійця, як я. Думаю, я зможу нокаутувати його та повернути титули додому", - сказав Дюбуа.

Наразі Усик закрив тренувальний табір. Сторони мали час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.