Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі

Бій Усик - Ф'юрі не відбудеться

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) не відбудеться.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

Воррен підтвердив, що перемовини щодо бою за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі офіційно завершено.