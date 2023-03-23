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Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 18:00 193 0
Бій Усик - Ф'юрі не відбудеться
Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) не відбудеться.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

Воррен підтвердив, що перемовини щодо бою за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі офіційно завершено.

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