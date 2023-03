Воррен підтвердив завершення переговорів щодо бою Усик - Ф’юрі

Бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) не відбудеться.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

Воррен підтвердив, що перемовини щодо бою за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі офіційно завершено.

🚨 CONFIRMED: FURY V USYK OFF ❌@FrankWarren has confirmed to BT Sport that the unification fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk (expected April 29th) is officially off 🥊🏆



