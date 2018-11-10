Мій профіль

Усик - Белью. ОНЛАЙН

Вчора 23:55 7341
Онлайн - Усик - Белью: пряма трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Вчора 22:49 15536
Дивитися онлайн Борусія Д — Баварія: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 14:29 769
Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 13:56 3697
Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 13:14 13766
Усик - Белью: анонс та прогноз бою
Вчора 09:25 2537
Світоліна - найкраща тенісистка місяця за версією WTA. ВІДЕО
09.11.2018 20:49 1043
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
09.11.2018 20:24 1015
Усик легший за Белью: відбулася церемонія зважування боксерів
09.11.2018 16:03 2520
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
09.11.2018 15:08 1117
Навколо спорту
Блоги
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 19:08 1337
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 17:36 1269
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО Phillip Hess
Вчора 15:25 679
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО Максим Буйдин
09.11.2018 20:24 1015
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью Максим Буйдин
09.11.2018 15:08 1117
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 783 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1358
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1288
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1750 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1840
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1352
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1632
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3303
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1438
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 769
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10 Листопада 2018
23:55 Бокс Усик - Белью. ОНЛАЙН 7341
23:50 Футбол Грозний: Не можемо забити вже чотири матчі, треба в церкву сходити 169
23:30 Бокс Перед боєм Усика український боксер Митрофанов закінчив поєдинок внічию 695
23:10 Футбол Олександрія легко переграла Арсенал - Київ в УПЛ. ВІДЕО 218
22:50 Футбол Ньюкасл здобув другу поспіль перемогу. Результати туру АПЛ 297
22:49 Бокс Онлайн - Усик - Белью: пряма трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу 15536
22:30 Футбол Олександрія розгромила Арсенал і вийшла на друге місце в чемпіонаті 341
22:08 Футбол Фінальний матч Копа Лібертадорес перенесений. ФОТО 389
21:55 Футбол Дортмундська Боруссія у супервидовищному поєдинку перемогла Баварію 945
21:49 Бокс Футболісти Манчестер Сіті будуть вболівати за Усика 926
21:32 Футбол Шевчук: Потрібно вилазити з цієї психологічної ями 340
21:10 Футбол Десна впевнено переграла Чорноморець у поєдинку 15-го туру УПЛ. ВІДЕО 212
20:48 Теніс Українець виграв турнір у Братиславі 313
20:30 Футбол Зоря здобула довгоочікувану домашню перемогу. ВІДЕО 421
20:15 Футбол Чорноморець в меншості програв Десні 296
19:55 Навколо спорту Дворазову чемпіонку Вімблдону обіграв літній фанат. ВІДЕО 339
19:39 Футбол Минай переміг Ниву, а Реал здолав Нікополь. Результати матчів Другої ліги 383
19:30 Футбол Шедевр Шведа не врятував Карпати в поєдинку проти Зорі 440
19:10 Футбол Боруссія Д - Баварія: стартові склади команд на Дер Классікер 472
19:08 Блог Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО 1337
18:50 Футбол Моурінью та Погба помирилися 381
18:20 Футбол Неймовірна гармата Шведа у ворота Зорі. ВІДЕО 3125
18:12 Футбол Тренер Леганеса розповів чому не дає грати Луніну 959
17:56 Футбол Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи 1146
17:36 Блог Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО 1269

Усик - Белью. ОНЛАЙН

Вчора 23:55 7341 0
Усик - Белью. ОНЛАЙН

Олександр Усик - Тоні Белью

10 листопада, 22:30

Манчестер, Manchester Arena

Рефері: Террі О'Коннор

23:55 Белью на позитивній ноті завершив розминку:

23:45 Сьогодні на Манчестер Арені зібралося близько 22-ох тисяч людей, зрозуміло, що більшість будуть підтримувати Белью, однак Усику не звикати боксувати в таких умовах.

23:30 Британські ЗМІ стверджують, що в разі перемоги Кролла, він позмагається з Василем Ломаченко в Британії.

23:25 Залишається бій Ентоні Кролл і Дауда Йордана перед головною подією вечора - Усик -Белью.

23:22 Усик також не відстає.

23:15 Тоні Белью повним ходом готується до поєдинку:

23:10 Зараз відбувається бій між Скотті Кардлом та Ріккі Бернсом.

23:05 Також свій поєдинок провів українець Дмитро Митрофанов. Протистояв нашому боксеру Джино Кантерса. Вже у першому раунді Митрофанов опинився в нокдауні, однак зміг вистояти і дати бій нідерландцю. У підсумку після 4-ох раундів судді зафіксували нічию, якби не нокдаун у першому раунді, Митрофанов зміг би здобути перемогу сьогодні.

22:55 Третій бій видався дуже динамічним. Джош Келлі вже в першому раунді розібрався з Волтером Кастільо. Келлі просто не помітив суперника на ринзі.

22:45 У другому двобої вечора Девід Аллен переміг технічним нокаутом аргентинця Естебана Бракамонте.

22:40 Перший поєдинок на Манчестер Арені вже завершився. Ріакпоре переміг технічним нокаутом Хайда. Це був бій за вакантний титул WBA Intercontinental Cruiserweigh

Головні дійові особи сьогоднішнього вечору вже прибули на Манчестер Арену. 

22:25 Футболісти Манчестер Сіті будуть вболівати за Усика.

22:15 Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью.

22:00 Нагадаємо, де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу.

21:55 Усик вважає, що Белью забагато говорить.

21:15 Букмекери визначилися з фаворитом на поєдинок Усик - Белью.

21:00 Белью вважає, що бій з Усиком стане одним з найкращих. 

20:15 Гассієв вважає Усика фаворитом у цьому протистоянні.

20:00 Хей вважає, що лівий хук Белью може вирішити долю двобою.

19:45 Нагадаємо, як Усик розпочинав свою професійну кар'єру.

19:30 Промоутер Усика розповів чому боксер одягнув шарф Манчестер Сіті.

19:00 Бій Усик - Белью відвідають 2000 українців.

18:45 Ломаченко не буде тренером Усика у бою з Белью.

18:30 Усик провів дуель поглядів з Белью у шарфі Ман Сіті.

18:15 Красюк прогнозує Усику 12-раундовий двобій з Белью.

18:00 Відомий журналіст вважає, що Усик поводить себе як гопник.

17:45 Усик розповів, коли завершить кар’єру.

17:30 Усику вручили чемпіонський пояс The Ring.

17:15 Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником.

17:05 Белью вважає, що його єдиний шанс - це нокаут.

16:45. Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів. 

16:30. Усик і Белью провели відкрите тренування.

Сьогодні, Олександр Усик проведе бій проти Тоні Белью, за звання абсолютного чемпіона світу.

Актуально: Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція.

Поєдинок розпочнеться приблизно о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()