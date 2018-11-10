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Усик - Белью: Хроніка подій. ОНЛАЙН

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Усик - Белью: Хроніка подій. ОНЛАЙН

Олександр Усик - Тоні Белью

10 листопада, 22:30

Манчестер, Manchester Arena

Рефері: Террі О'Коннор

17:45 Усик розповів, коли завершить кар’єру.

17:30 Усику вручили чемпіонський пояс The Ring.

17:15 Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником.

17:05 Белью вважає, що його єдиний шанс - це нокаут.

16:45. Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів. 

16:30. Усик і Белью провели відкрите тренування.

Сьогодні, Олександр Усик проведе бій проти Тоні Белью, за звання абсолютного чемпіона світу.

Актуально: Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція.

Поєдинок розпочнеться приблизно о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу.

Джерело - Чемпіон.

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