Усик - Белью: Хроніка подій. ОНЛАЙН

Олександр Усик - Тоні Белью
10 листопада, 22:30
Манчестер, Manchester Arena
Рефері: Террі О'Коннор
17:45 Усик розповів, коли завершить кар’єру.
17:30 Усику вручили чемпіонський пояс The Ring.
17:15 Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником.
17:05 Белью вважає, що його єдиний шанс - це нокаут.
16:45. Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів.
16:30. Усик і Белью провели відкрите тренування.
Сьогодні, Олександр Усик проведе бій проти Тоні Белью, за звання абсолютного чемпіона світу.
Актуально: Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція.
Поєдинок розпочнеться приблизно о 22:30 за київським часом.
Нагадаємо, Усик переміг Гассієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу.
Джерело - Чемпіон.