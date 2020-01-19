Кубок світу. Гонка переслідування. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Чоловічою персьютом завершиться 5 етап Кубку світу в Рупольдингу.
Гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км відбудеться у неділю, 19 січня.
Початок о 15:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.
Також онлайн гонки переслідування наживо дивіться на нашому сайті.
Стартові номери гонки переслідування будуть сформовані за результатами спринту, в якому Артем Прима та Дмитро Підручний потрапили в ТОП-10. Нагадаємо, представниці прекрасної статі невдало виступили в спринті.