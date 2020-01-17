Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед у 23 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 19 січня, на Енфілді.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 23 туру АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Ліверпуль упевнено лідирує в чемпіонаті, маючи 61 очко після 21 зіграного матчу. Манчестер Юнайтед на на 5 сходинці з 34 очками.

У минулому турі мерсисайдці виграли у Тоттенгем (0:1), а червоні дияволи перемогли Норвіч (4:0). Нагадаємо, що перемогою над шпорами підопічні Клоопа встановили історичний рекорд.