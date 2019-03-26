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Джима: Мені потрібно зрозуміти перспективу - наскільки я зможу продовжувати з усіма своїми проблемами

Сьогодні 19:48 215 0
Джима: Мені потрібно зрозуміти перспективу - наскільки я зможу продовжувати з усіма своїми проблемами

Юлія Джима має зрозуміти перспективу продовження кар'єри з усіма наявними проблемами зі здоров'ям.

Про це вона заявила порталу xsport.ua.

"Я хочу зараз розібратися зі здоров'ям, проаналізувати. Точніше навіть не проаналізувати, тому що це я вже зробила, а зрозуміти перспективу, наскільки я зможу з усім цим продовжувати. Потім вже виходячи з цього - пробувати рухатися далі і бігати", - заявила Джима.

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"На якийсь час воно все згасло: травми, розтяжки, а потім все одно все повертається. Коли йдуть навантаження, коли починається сезон, гонки, на емоційному тлі. Тому мені треба поговорити з лікарями, що вони мені скажуть - наскільки реально бігати і витримати весь сезон. Всі говорять, що реально, але у мене поки що не виходить", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 за влучною стрільбою на Кубку світу.

Раніше Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.

Джерело - xsport.ua.

#Джима, #Кубок світу
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