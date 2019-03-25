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Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 за влучною стрільбою на Кубку світу

Сьогодні 14:50 351 0
Двоє українців у ТОПі за влучністю
Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 за влучною стрільбою на Кубку світу

Українські біатлоністи потрапили до когорти найкращих снайперів Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє Український біатлон.

Артем Тищенко закрив 154 з 172 мішеней. З точністю 89,9% він посів 3-е місце в сезоні після Симона Едера з Австрії (92%) і чеха Ондрея Моравеца (90,4%). Українець обійшов Мартена Фуркада, який з результатом 89,3% опинився на 4-у рядку.

Серед сезонів, де Тищенко робив понад 100 пострілів, цей виявився найкращим у кар'єрі українця. У сезоні 2017/18 у нього була точність 88,3% (91/103), у 2014/15 - 83,9% (162/193).

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Юлія Журавок теж посіла 3-е місце серед жінок. Вона закрила 112 з 123 мішеней, точність склала 91,1%. Краще українки стріляли тільки дві росіянки — Лариса Кукліна (91,9%) і Євгенія Павлова (91,5%).

Лише в сезоні 2016/17 Журавок зробила понад 100 пострілів, тоді її точність була 87,4%.

На 4-му місці серед жінок виявилася Олена Підгрушна. З точністю 90,8% вона закрила 128 з 141 мішені.

Це найкращий сезон для Підгрушної за точністю в кар'єрі. До цього найкращим результатом були 89,5% (229/256) в сезоні 2013/14.

Нагадаємо, Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.

Джерело - Український біатлон.

#Кубок світу, #стрільба, #Тищенко, #Журавок, #Підгрушна, #Едер, #Моравець
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