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Підручний розповів про мету на наступний сезон

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Капітан української команди хоче покращити досягнення
Підручний розповів про мету на наступний сезон

Український біатлоніст Дмитро Підручний мріє провести наступний сезон стабільніше.

Про це заявив спортсмен в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Про наступний сезон поки не думав, і, напевно, ще не скоро почну. Уже коли звільниться голова від цих змагань, будемо аналізувати, чого не вистачало в цьому сезоні. Вже деякі думки є, але озвучувати їх не буду: над цим вже будемо працювати з тренером, радитися і вносити корективи. Мета — досягти ще більшої стабільності в лижному ході та поліпшити результати відразу з початку сезону", - сказав Підручний.

Раніше Дмитро заявив, що сезон був стабільним та пояснив невдалий виступ в останньому мас-старті сезону, де він посів місце в кінці ТОП-20.

Джерело - Український біатлон.

#Підручний, #Кубок світу, #біатлон, #IBU
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