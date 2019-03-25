Підручний розповів про мету на наступний сезон

Український біатлоніст Дмитро Підручний мріє провести наступний сезон стабільніше.

Про це заявив спортсмен в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Про наступний сезон поки не думав, і, напевно, ще не скоро почну. Уже коли звільниться голова від цих змагань, будемо аналізувати, чого не вистачало в цьому сезоні. Вже деякі думки є, але озвучувати їх не буду: над цим вже будемо працювати з тренером, радитися і вносити корективи. Мета — досягти ще більшої стабільності в лижному ході та поліпшити результати відразу з початку сезону", - сказав Підручний.