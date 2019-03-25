Капітан чоловічої команди відчував хворобливий стан

Капітан збірної України Дмитро Підручний вичавлював із себе максимум в останній гонці Кубка світу в Гольменколлені.

Про це заявив сам спортсмен після гонки.

"Сьогодні зранку почував себе не дуже добре. Якась млявість і горло трохи болить. Навіть думали над тим, щоб не стартувати. Але разом з тренером вирішили, що остання гонка, і потрібно добре відстріляти і поборотися за те, щоб залишитися на своїх позиціях в ТОП-20.

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Намагався зробити все від себе можливе — як на лижні, так і на рубежі. На стрільбі, можна сказати, на 99% вдалося, а на трасі вичавлював із себе максимум, але більше на сьогодні, на жаль, не можу. Просто не вистачає сил боротися", - заявив Підручний.

Нагадаємо, в останній гонці сезону Підручний став 19-м.

На останньому етапі Бо побив рекорд Фуркада.

Джерело - Український біатлон.