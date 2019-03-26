Минулий сезон виявився провальним для француза.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад збирається повернутися до тренувань, щоб знову скласти гідну конкуренцію Йоганнесу Бо.

Слова француза передає Nordic Magazine.

"Прямо зараз мені хочеться відпочити і відновити сили. Відновлю тренування з бажанням знову помучити Йоганнеса, щоб він не розслаблявся в наступному сезоні", - заявив Фуркад.

За підсумками сезону Фуркад став тільки 12-м в загальному заліку Кубка світу.

Відзначимо, що після фінального етапу Кубка світу в норвезькому Гольменколлені кар'єру закінчив старший брат Мартена Симон.

Раніше Бо побив рекорд Фуркада.

Джерело - Xsport.