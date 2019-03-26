П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад збирається повернутися до тренувань, щоб знову скласти гідну конкуренцію Йоганнесу Бо.
Слова француза передає Nordic Magazine.
"Прямо зараз мені хочеться відпочити і відновити сили. Відновлю тренування з бажанням знову помучити Йоганнеса, щоб він не розслаблявся в наступному сезоні", - заявив Фуркад.
За підсумками сезону Фуркад став тільки 12-м в загальному заліку Кубка світу.
Відзначимо, що після фінального етапу Кубка світу в норвезькому Гольменколлені кар'єру закінчив старший брат Мартена Симон.
Раніше Бо побив рекорд Фуркада.
Джерело - Xsport.