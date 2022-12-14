Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/2 фіналу 14 грудня, 2022 рік. 21:00 ФРАНЦІЯ - МАРОККО Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар) Головний арбітр -

Збірні Франції та Марокко в очному поєдинку визначать другого фіналіста чемпіонату світу-2022. Матч 1/2 фіналу відбудеться в середу, 14 грудня, о 21:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт у Аль-Хорі.

Франція

Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є чинним чемпіоном світу, вигравши турнір у 2018 році. У 2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках Гальські Півні завойовували бронзові медалі.

На ЧС-2022 підопічні Дешама першими з усіх команд гарантували собі участь у плей-оф. Французи здобули дві перемоги у двох стартових матчах, і, незважаючи на поразку в 3-му турі від Тунісу, посіли першу сходинку в групі D. У першому ж матчі на виліт Ле Блю не мали особливих проблем із Польщею, а у чвертьфіналі пройшли збірну Англії, завдяки мінімальній перемозі з нереалізованим пенальті суперника.

1-й тур

4:1 Франція - Австралія -

2-й тур

2:1 Франція - Данія -

3-й тур

1:0 Туніс - Франція -

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 3 2 0 1 6-3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3-4 6 3 Туніс 3 1 0 1 1-1 4 4 Данія 3 0 1 2 1-3 1

1/8 фіналу

Франція - Польща - 3:1

1/4 фіналу

Франція - Англія - 2:1

Склад

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).

Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Марокко

Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте грають у фінальній частині Мундіаля.

На ЧС-2022 збірна Марокко виграла групу F, набравши сім очок. У першому турі марокканці зіграли внічию з Хорватією - 0:0. А далі були дві перемоги - над Бельгією та Канадою.

У плей-оф підопічні Валіда Реграгі сиворили дві сенсаці поспіль. В 1/8 фіналу пройшли Іспанію у серії пенальті, в 1/4 - Португалію у основний час.

1-й тур

Марокко - Хорватія - 0:0



2-й тур

Бельгія - Марокко - 0:2

3-й тур

Канада - Марокко - 1:2

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

Марокко - Іспанія - 0:0 (пен 3:0)

1/4 фіналу

Марокко - Португалія - 1:0

Склад

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 2 матчі, обидва - товариські. Одна нічия (2007, 2:2) перемога Франції (1999, 1:0).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Франції - 1,53, на перемогу Марокко - 7,60, на нічию - 4,00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції - 2:1.

Пряма трансляція

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